"Grande sgomento per l'agghiacciante notizia che ci ha raggiunto: il cinghiale Poldo, narcotizzato ai limiti della boscaglia di via del Podismo a Vigna Clara, è stato poi ammazzato. Auspichiamo che venga fatta presto luce su questa vicenda che ci lascia atterriti: in una società civile gli animali non possono essere trattati così e auspichiamo che anche le associazioni di settore intervengano esprimendo ferma e netta condanna. Ma ciò che lascia ancora di più l'amaro in bocca è constatare il menefreghismo totale dell'amministrazione Gualtieri verso il mondo animale e il benessere dei nostri amici a quattrozampe".

Così in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele Diaco (M5S).