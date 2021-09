“Condivido il punto di vista di quanti in questo incontro hanno sottolineato la rilevanza del Porto di Vasto anche alla luce della convenzione già in essere tra il nostro Ministero e la Regione Abruzzo e delle risorse previste con le Zes, indicando l’opportunità di un suo inserimento nell’Autorità di Sistema Portuale. Dal canto mio sono disponibile a sostenere questo processo facendomi parte diligente”.

Così la Vice Ministra Teresa Bellanova pochi minuti fa nel corso dell’incontro a Vasto con gli operatori portuali e della pesca.

“Come giustamente ha sottolineato il Sindaco Francesco Menna”, ha proseguito Bellanova, “questo Porto rappresenta una infrastruttura fondamentale e strategica per il territorio, per rendere più competitivo e attrattivo il Vastese e imprimere anche una spinta alle attività produttive che gravitano intorno ad esso. E questo anche alla luce degli oltre 62 milioni complessivamente destinati al potenziamento della Zes abruzzese nell’ambito del Pnrr e che coinvolgono anche il porto di Vasto”.

“E’ evidente infatti”, ha concluso la Viceministra, “che il collegamento con la Statale 16 cui sono destinati oltre 8 milioni di euro nell’ambito delle risorse Zes, gli altri interventi infrastrutturali previsti tra cui, fondamentale, la realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario per cui sono disponibili già 20 milioni, ne modificheranno radicalmente profilo e funzioni.

Per questo ritengo opportuna e chiederò ad Rfi, impegnata nello studio di fattibilità, l’attivazione di un tavolo di confronto con il territorio per una scelta condivisa del tracciato definitivo, prassi peraltro ampiamente sperimentata dall’azienda”.

Quanto alla variante della Statale 16, la Viceministra Bellanova ha detto di voler approfondire le criticità indicate dalla comunità con gli uffici preposti all’interno del Ministero, annunciando la richiesta ad Anas di un Tavolo con il coinvolgimento degli enti territoriali, per un confronto sul tracciato e la verifica sul reperimento di eventuali risorse aggiuntive.

Dopo Vasto, è previsto un sopralluogo della Viceministra sulla Fondovalle Sangro, al Cantiere Anas, e dunque un incontro in prossimità del Cantiere con i sindaci del territorio.