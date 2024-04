“Congratulazioni al collega Vito Bardi per la sua rielezione alla presidenza della Basilicata. Ancora una volta la coalizione di centrodestra e il buon governo delle nostre amministrazioni vengono premiate dai cittadini. Vito Bardi ha dimostrato in questi anni grande serietà e rigore morale e in questi ulteriori 5 anni continuerà a fare grande una regione meravigliosa come la Basilicata”. Lo scrive su Facebook il presidente del Lazio, Francesco Rocca.