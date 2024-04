"Vittoria per @VitoBardi in #Basilicata! Vince il centrodestra, vince il nostro candidato, una grande affermazione di forza_italia. Un grande in bocca al lupo al Presidente Bardi, sono sicuro che farà tesoro della rinnovata fiducia dei lucani": lo scrive su X Alessandro Cattaneo, deputato e Responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia,