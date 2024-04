"Da ministro per gli Affari Regionali mi complimento con il governatore della Regione Basilicata, Vito Bardi, per la sua riconferma.

Sono lieto di poter proseguire con il presidente Bardi l'ottimo e concreto lavoro che abbiamo impostato in questo anno e mezzo.

Da esponente del centrodestra rilevo che la 'spallata', la 'svolta' o 'l'aria nuova' che doveva soffiare per il centrosinistra dopo la risicata vittoria alle regionali in Sardegna sono già archiviate, morte e sepolte: prima la netta vittoria del centrodestra in Abruzzo, ora questa altrettanto netta vittoria in Basilicata che ancora una volta premia il lavoro quotidiano della giunta regionale locale e il grande lavoro svolto dal centrodestra al governo nazionale, confermando un consolidato trend vincente che dal 2023 ha portato il centrodestra a confermarsi in Lombardia, in Friuli Venezia Giulia, in Molise, nella provincia di Trento, in Abruzzo, ora in Basilicata e a strappare il Lazio al centrosinistra".

Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie.