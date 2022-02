"Superate le 300.000 terze dosi in Basilicata".

Lo ha annunciato il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi.

"Da oggi è esteso l’uso del green pass base a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività commerciali. In Basilicata per fare la prima dose non è necessaria la prenotazione" conclude il governatore.