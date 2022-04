"La toppa è peggiore del buco. Un pasticcio dietro l’altro sulle spiagge di Ostia: ora si rischia di andare sul penale, perché spacchettare un bando senza motivazioni e andare contro la sentenza di un Tribunale è molto grave. Con una proroga ulteriore che ha dello scandaloso, il Pd del Municipio X propone una sospensiva delle nuove assegnazioni delle concessioni balneari del Mare di Roma. Un provvedimento che non ha alcun valore giuridico e che non mette in nessun modo al riparo le casse comunali dal danno erariale per le mancate entrate da parte di chi avrebbe dovuto gestire le spiagge in questa stagione balneare.

Ma per gente così, il passo falso è sempre dietro l'angolo: e infatti Falconi e i suoi ne hanno fatto un altro gigantesco. Dalla proroga è stata esclusa la spiaggia di 'Isola Fiorita', essendo questa oggetto di una sentenza del Tar Lazio che non solo è contraria all'annullamento della gara, ma che ribadisce anche la bontà dell’intero impianto di assegnazione di tutte le concessioni demaniali. In uno sperticato tentativo di giustificare questa eccezione, il Municipio ha messo nero su bianco che Isola Fiorita può essere aggiudicata, visto che è 'libera e priva di abusi edilizi'. Scrivendo così, però, certifica di fatto che gli altri 45 lidi di abusi ne hanno eccome. Soprattutto, con un artificio vergognoso e probabilmente illegale, sospendono una gara regolare con uno strafalcione che rischia di far finire tutto alla Procura della Repubblica. Perché se un concessionario ha commesso abusi edilizi, non può vedersi prorogata la propria concessione, anzi, il rapporto dovrebbe decadere immediatamente! Lo dispone l'articolo 47 del Codice della navigazione.

Qui bisogna vederci chiaro una volta per tutte. Noi presenteremo un altro esposto per verificare l'operato di questa Amministrazione che, da mesi ormai, sta accumulando ombre su ombre. Per accontentare certi appetiti, il Pd del Municipio X e la sua compagine si stanno spingendo veramente troppo oltre".

Così in una nota il consigliere capitolino del M5S e vicepresidente dell'Assemblea capitolina Paolo Ferrara.