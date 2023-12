"Se Lucca non è meritevole di rientrare almeno fra le 10 finaliste del concorso per capitale della cultura italiana 2026 - fra l'altro il centenario della prima di Turandot - significa che questo concorso non è minimamente credibile e va subito rifondato, riscritto nelle sue regole. Decisioni assurde come queste sono un danno all'immagine dell'Italia nel mondo e minano alla radice l'attendibilità di questa competizione che, al contrario, appassiona tutti nel nostro Paese.

Certo, le disastrose vicende che accompagnano ormai da più di un anno il Comitato per le Celebrazioni Pucciniane e che hanno gettato nel ridicolo un'opportunità così straordinaria a causa di una "gestione Veronesi" duramente criticata da tutti hanno probabilmente pesato e condizionato questo risultato".

Così interviene Massimiliano Baldini, Responsabile Cultura della Lega in Toscana e Consigliere Regionale del Carroccio a Firenze.conclude Massimiliano Baldini -