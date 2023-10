"La sinergia che il Sindaco di Lucca Mario Pardini sta promuovendo con tutto il comprensorio provinciale, sviluppando eventi che vanno ad impegnare anche gli altri comuni dell'intero territorio, e' un fatto molto positivo e conferma i buoni presupposti affinche' si possa seriamente concorrere e centrare l'obiettivo di Lucca Capitale della Cultura 2026, riscattando la delusione di Viareggio di due anni fa quando questa sinergia non si fu in grado di realizzare.



E a dire il vero non meraviglia, perche' Mario Pardini ha certamente dimostrato ottime capacita' di mediatore ponendosi come punto di raccordo per tutte le Amministrazioni comunali della provincia ed incassando anche una evidente relazione istituzionale con la Regione Toscana che, attraverso il Presidente Eugenio Giani, non perde occasione di essere presente ai numerosi eventi che si realizzano a Lucca".

Cosi' interviene Massimiliano Baldini, Responsabile Cultura della Lega per la Toscana.- conclude il Consigliere Regionale della Lega -