"Sembra assurdo, tutti invocano il rispetto della Costituzione ma quando si parla di Autonomia se lo dimenticano. L'Autonomia è entrata nelle dichiarazioni del capo dello Stato e nell’agenda di tutti i governi degli ultimi 5 anni. Segna l’uscita da una concezione medievale e centralista ad una rinascimentale e federalista".

Lo afferma oggi sul Corriere della Sera Luca Zaia, presidente della regione Veneto.

"Mi spiace che ci sia ancora chi parla e ragiona in questo modo. Ma la Costituzione del 1948 è autenticamente federalista e altri elementi in questo senso sono stati introdotti con la riforma del Titolo V del 2001. Se vogliamo dirla tutta, oggi chi è contro l’Autonomia è contro la Costituzione" spiega il governatore leghista.

"Non si vuole capire che il federalismo è un movimento centripeto che unisce il Paese mentre il centralismo è centrifugo. Del resto, lo diceva anche Einaudi: “A ciascuno va data l’autonomia che gli spetta”. Per non dimenticare un grande rappresentante del Sud, il siciliano don Sturzo, che nel 1949 diceva: “Sono unitario ma federalista impenitente”. Non abbiamo più alibi Ora c’è una maggioranza di centrodestra che ha i numeri per approvarla" conclude.