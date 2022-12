"Noi abbiamo rivalutato il ruolo delle Regioni, credo che in questa fase sia fondamentale e il tema dell'autonomia è cruciale per noi ma credo per tutti. Ci darebbe la possibilità di dare più risposte ai cittadini".

Sono le parole del Presidente della regione Veneto Luca Zaia.

"Autonomia significa dare maggiore potere legislativo alle Regioni per poi delegare agli enti locali la gestione, questo permetterebbe di andare a risolvere quello che è il vero problema degli enti locali e poi ridare ruolo e dignità alle Province perché ci serve un'area cuscinetto tra Regione e i comuni" ha proseguito.