"È scandaloso che si utilizzi lo stemma della Regione Campania per convocare una manifestazione di piazza contro il Governo. Così com'è assolutamente inappropriata la presenza anche del simbolo di Anci Campania". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri: "Dopo le parole ignobili pronunciate nei giorni scorsi contro il Governo Meloni, ci troviamo di fronte all'ennesimo folle gesto che conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il presidente della Regione Campania è completamente fuori controllo. Non si possono infatti usare le Istituzioni - sottolinea Vietri - per accentuare lo scontro politico, in quanto esse rappresentano tutti i cittadini e non solo quelli di una determinata parte politica.

De Luca, quindi, farebbe bene a rimuovere lo stemma della Regione dal manifesto e a sostituirlo, magari, con quello del suo partito, il Pd, di cui evidentemente si vergogna. Lo stesso vale per il presidente Marino, che evidentemente ha confuso l'Anci Campania per il comitato elettorale di De Luca. A questo punto - aggiunge - ci aspettiamo che la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente nazionale dell'Anci Antonio De Caro prendano subito le distanze da chi, pur ricoprendo ruoli istituzionali, ne ha completamente dimenticato il significato" conclude Vietri.