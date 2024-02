“Il manifesto del Pd con foto di tutti i senatori di centrodestra è una vergognosa lista di proscrizione di chi ha distrutto l’Italia ed il Sud senza mai fare nulla che non fossero disastri. Oggi vorrebbero ribaltare la loro condizione di falliti politici con una banale e volgare strumentalizzazione. Ma gli italiani e i meridionali non sono stupidi come il Pd li ritiene.

Gli italiani e i meridionali hanno votato il nostro programma e noi in Parlamento votiamo quello che era nel nostro programma. Mi sorge solo una curiosità: ma le foto sono state disposte in ordine di preferenza dato da De Luca?”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.