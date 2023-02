"L'Autonomia è prevista in Costituzione ma non è mai stata attuata, il problema non è se l'autonomia si debba o no fare, ma come farla, farla bene, senza spaccare il paese, diminuendo la burocrazia".

Lo afferma la deputata di Azione, Mariastella Gelmini, oggi a 24 Mattino su Radio 24.

"Cosa non funziona su questa Autonomia? Qualche mese fa il governo aveva detto che i LEP andavano definiti e finanziati e questo non è stato fatto - sostiene Gelmini, che poi aggiunge: "Qui si prova a realizzare l'Autonomia senza che il passaggio sui LEP sia stato definito. Siamo di fronte ad una bandierina elettorale da sventolare per le Regionali. Qual è il messaggio di approvazione di questa bozza? Dire in Lombardia che si è fatto un passo avanti per l'Autonomia, ma in verità si sono fatti 2 passi indietro".