"Autonomia? Stiamo tutti lavorando insieme al ministro agli Affari regionali Mariastella Gelmini per portare a casa quello che sarà un risultato storico. Perché la grande novità è che oggi ci sono parecchie Regioni del Mezzogiorno che chiedono l’autonomia. Che è quindi diventata una battaglia anzi, un’opportunità nazionale".

Lo ha detto il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (oggi negli Emirati Arabi per Expo Dubai) al Corriere della Sera.

"La tragedia immane che è stata la pandemia ha però offerto l’opportunità di valorizzare il lavoro dei territori - spiega Fedriga. La collaborazione vera tra parti diverse della Repubblica ci ha consentito di affrontare la pandemia in maniera efficace, e io credo che ci permetterà di far fronte anche il dopo. Dare modo ai territori di esprimere al meglio le loro possibilità e potenzialità sarebbe, e sarà, un aiuto al sistema Paese, non una gratificazione per i presidenti" aggiunge.