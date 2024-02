“L’appello disperato di chi, come De Luca, non sa più a cosa aggrapparsi per tentare di mimetizzare i suoi enormi fallimenti di questi ultimi nove anni da governatore. E il suo fido scudiero Marino che dovrebbe rappresentare e tutelare gli interessi di tutte le autonomie locali e non certo gli interessi politici di De Luca. Insomma una assurda quanto ingiustificata manifestazione contro il Governo che vede in prima fila Regione e Anci Campania quando De Luca e Marino le istituzioni dovrebbero difenderle e non certo attaccarle beceramente. D’altronde in Campania con De Luca si sono raggiunti picchi di antipolitica mai visti in passato, con continue aggressioni verbali contro il Governo e i suoi rappresentanti.

Un indegno spettacolo che va avanti da troppo tempo e che fortunatamente finirà l’anno prossimo quando De Luca e i suoi andranno definitivamente a casa e il centrodestra vincerà”. Lo dichiara l’on. Alberico Gambino, componente dell’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia.