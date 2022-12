"La Campania è pronta ad accettare la sfida dell'efficienza nei confronti di chiunque a condizione ovviamente che si parta da un flusso di risorse equilibrate. Abbiamo fatte una battaglia durata mesi sul riparto del fondo sanitario nazionale. E' l'ultima Regione d'Italia nel riparto del fondo sanitario nazionale e stiamo combattendo con le unghie e con i denti. Abbiamo 60 euro pro capite in meno rispetto alla media nazionale: una vergogna che si trascina da dieci anni". Così il governatore campano Vincenzo De Luca, a margine dell'evento 'L'Italia delle Regioni'. "Noi combattiamo in queste condizioni e nonostante tutto oggi siamo pronto ad accettare la sfida dell'efficienza nei confronti di chiunque. So bene che nel passato ci sono state aree di inefficienza, di cialtroneria e di clientela nel Sud. Ma noi rappresentiamo un altro Sud che è quello dell'efficienza e del rigore amministrativo", ha aggiunto.