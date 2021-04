"Rossi per altri sette giorni perché nella prima delle ultime due settimane trascorse in zona rossa l'Rt è stato a 1.29 e solo nella seconda è sceso a 0.98, ma il Dpcm prevede che si mantengano per 14 giorni i valori della zona in cui si approda". Dopo aver parlato con il ministro della Salute Roberto Speranza, l'assessore della Sanità della Regione Sardegna Mario Nieddu spiega all'ANSA i motivi per cui da lunedì l'Isola non si colorerà di arancione.