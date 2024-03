L’aula del consiglio regionale ha votato Arno Kompatscher come nuovo presidente della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol. La nuova giunta regionale sarà composta da sei membri. Oltre al Presidente Kompatscher, il consiglio regionale ha eletto Giulia Zanotelli come Vicepresidente Vicaria e Franz Thomas Locher come Vicepresidente per il gruppo tedesco. Gli altri assessori eletti sono stati Carlo Daldoss, Angelo Gennaccaro e Luca Guglielmi, quest’ultimo in quota per il gruppo ladino come previsto da Statuto regionale.