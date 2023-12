“Un anno fa scadeva il bando per la nomina del garante per il benessere e la tutela degli animali di Roma Capitale. Mentre in città continuano ad avvenire fatti sconvolgenti, di sofferenza e morte, che potevano e dovevano essere materia del Garante degli animali ma il silenzio dell’amministrazione Gualtieri non solo imbarazza ma a questo punto ci viene il sospetto che sia complice indiretto di questi accadimenti. Ricordo al sindaco Gualtieri che anche l’Europa è interessata a questa nomina proprio perché non è solo una esigenza nazionale. Grandi città come Milano, Torino e Firenze hanno scelto da anni questa figura essenziale per il benessere animale, garanzia di legalità e un punto di riferimento per i cittadini e volontari” lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio, in merito alla mancata nomina della figura di un garante degli animali istituito dall’assemblea capitolina, in maniera trasversale, ad agosto 2022.

“Si festeggia un anno di nulla anche su questo tema che probabilmente si è incagliato nei gangli delle correnti del PD. Non manca neanche il materiale umano perché numerose sono state le candidature interessate a ricoprire l’incarico, e quasi tutte figure di comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia del benessere, della tutela e dei diritti degli animali. Ci appelliamo al sindaco Gualtieri affinché si faccia carico di questa nomina e per una volta sia il primo cittadino superando le resistenze interne del partito e nominando la figura migliore a difesa dei nostri animali” conclude Santori.

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC982001