AMMINISTRATIVE ROMA: CENCIOTTI (PDF): “ECCO IL NOSTRO PROGRAMMA: PIU’ FIGLI, MENO TASSE”

NUMEROSI GAZEBO, BANCHETTI E INIZIATIVE DEL POPOLO DELLA FAMIGLIA IN TUTTA LA CAPITALE

“La campagna elettorale a Roma del Popolo della Famiglia è in grande fermento e stiamo portando in tutti i quartieri la nostra proposta politica: più figli, meno tasse! Anche per la Capitale vogliamo una politica nuova, aperta alla vita, che difenda la famiglia fatta da mamma e papà, come ha ripetuto Papa Francesco, che combatta la piaga della denatalità con soluzione concrete come il bonus bebè di 2.500 euro per ogni neonato e il Reddito di Maternità di 1.000 euro al mese per otto anni alle donne che intendano dedicarsi alla famiglia e ai figli”. E’ quanto ha dichiarato Fabiola Cenciotti, candidato sindaco a Roma per il Popolo della Famiglia (PdF), visitando uno dei banchetti elettorali organizzati nella Capitale dal movimento politico di ispirazione cristiana presieduto da Mario Adinolfi.

Numerosi gli appuntamenti anche oggi e nei prossimi giorni, a cui parteciperanno la stessa Fabiola Cenciotti, il coordinatore nazionale del PdF Nicola Di Matteo e i candidati presidente nei vari Municipi.

Stamani sabato 18 sono previsti gazebo nel Municipio III con il candidato presidente Silvio Rossi (piazza Sempione, ore 17:30-20:30), nel Municipio IV con il candidato presidente Marco Petrizzelli (Mercato rionale di via Casal dei Pazzi, ore 9-13; via Donato Menichella 125, ore 17-20; largo San Giuseppe Artigiano 15, ore 18-20), nel Municipio VI con il candidato presidente Claudio Matteoda (via Massa di San Giuliano, ore 17-20) e nel Municipio X con il candidato presidente Claudio Ridolfi (piazza Anco Marzio, pontile di Ostia, ore 16-22).

Domani domenica 19 il PdF sarà presente nel Municipio IV (largo San Giuseppe Artigiano 15, ore 9-13; e via Casal Tidei 57, ore 9-13), nel Municipio VI (piazza Erasmo Piaggio, ore 9-12), nel Municipio VII con il candidato presidente Mauro Rotunno (largo Tacchi Venturi, ingresso parco della Caffarella, ore 9-13 e 17-20) e nel Municipio X (piazza Anco Marzio, pontile di Ostia, ore 10-21). Lunedì 20 sono previsti appuntamenti nel Municipio VI (Mercato rionale di via Motta Camastra 45, ore 9-12) e nel Municipio XII con il candidato presidente Massimo Boschi (Mercato rionale di piazza San Giovanni di Dio, ore 9-13).