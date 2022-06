"Alle amministrative 2022, Forza Italia conferma il suo radicamento in Lombardia e, in particolare, in Brianza. Grazie a Licia Ronzulli, a Fabrizio Sala, ai coordinatori cittadini e a tutti i nostri candidati per il grande impegno e per gli ottimi risultati raggiunti". Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli.