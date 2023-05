Seggi aperti in tutta Italia oggi, dalle 7 alle 23, e domani, dalle 7 alle 15. Si vota per il secondo turno, ovvero il ballottaggio, in 41 comuni (tra cui in 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Acona e Brindisi). Si vota, invece, per il primo turno in Sicilia, dove i comuni chiamati al voto sono ben 128, tra cui 4 capoluoghi: Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa): Primo turno di amministrative anche in Sardegna, con 39 comuni al voto.