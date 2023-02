“Il conseguimento di importanti risultati nel settore dei rifiuti, come il secondo posto tra le Regioni italiane nella raccolta differenziata, è il frutto della programmazione realizzata negli anni dalla Regione Sardegna”. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu, durante il suo intervento all’Ecoforum sui cantieri dell’economia circolare, organizzato da Lega Ambiente, che si è svolto questa mattina nella sala conferenze dell’Edificio Sali Scelti del Parco naturale regionale Molentargius-Saline di Cagliari



“Essere una delle Regioni più virtuose in Italia conferma l’importanza che gli enti locali attribuiscono alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente, patrimonio fondamentale della nostra Isola – ha aggiunto l’assessore Porcu – Però, dobbiamo migliorare ulteriormente il sistema nel suo complesso perché l’obiettivo dell’80% nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani è alla nostra portata (attualmente è quasi il 75%). Non solo migliorando i risultati di alcuni Comuni (appena 8 su 377) ancora sotto la soglia minima prevista per legge, ma studiando nuovi sistemi di raccolta, anche complementari, e nuove premialità, oltre che migliorando la conoscenza e la consapevolezza della filiera di raccolta e di riciclo da parte dei cittadini. Per quest’ultimo obiettivo dobbiamo proseguire le iniziative di educazione ambientale, a partire dalla scuola dove si formano i futuri cittadini, spiegando anche come sia necessario imparare a differenziare sempre meglio, affinché i risultati rappresentino un vantaggio concreto per l’intera Isola”.