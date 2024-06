“Il rimborso di 3.000 euro a famiglia, per un complessivo impegno spesa di 25 milioni da parte della Regione Toscana ci porta a dire che siamo contenti perché ormai siamo arrivati a veder visti liquidati 16,9 milioni ed in corso di liquidazione, e quindi ad ore arriverà direttamente il bonifico, di altri 3,7 milioni, quindi ormai abbiamo superato la soglia dei 20,5 milioni rispetto ai 25 milioni che abbiamo stanziato”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in merito ai ristori per l’alluvione che ha colpito la Piana fiorentina il 2 e il 3 novembre 2023.

“L’operazione rimborso da parte della Regione Toscana verso gli alluvionati con il primo sostegno di 3000 euro si si sta concludendo positivamente. Adesso iniziamo attraverso le domande che devono poste attraverso il sito www.regionetoscana.it/alluvione2023 l’attivazione della piattaforma che avverrà ad inizio luglio prossimo e che ci porterà a distribuire quei 66 milioni stanziati dal governo, e di cui io sono commissario esecutore, per quello che riguarda sia le famiglie, sia le imprese. Di questa cifra abbiamo circa 40 milioni dedicati alle famiglie, gli altri alle imprese, ed in questo caso ci sarà una soglia di rimborso di 5 mila euro per ogni famiglia e 20 mila euro per ogni impresa. Le famiglie che hanno già ottenuto i 3 mila euro dalla Regione possono assolutamente attivarsi per ottenere i 5 mila euro che vengono stanziamento del decreto legge", ha concluso.