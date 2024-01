“Lo hanno già fatto in Emilia Romagna, io sto svolgendo con molta presenza il nostro lavoro, abbiamo risistemato gli argini e gli alvei dei fiumi. A questo punto c’è da fare tutto il lavoro della ricostruzione e chiunque sia il commissario avrà la mia collaborazione come il presidente Bonaccini in Emilia Romagna sta assicurando al commissario designato dal Governo". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commentando la possibile decisione del governo di nominare commissario tecnico per l’alluvione del 2 e 3 novembre 2023 diverso dallo stesso presidente della regione che ricopre il ruolo di commissario per l'emergenza.

“Quello che è certo . ha concluso Giani - è che i primi soldi agli alluvionati arriveranno dalla Regione Toscana. Il 19 gennaio scade il bando, nel nostro bilancio abbiamo stanziato 25 milioni per le famiglie e 50 milioni per le imprese, quindi noi come Regione operiamo con quella celerità che finora non abbiamo visto da altri”.