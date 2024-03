"La nostra incessante interlocuzione di questi mesi con il Governo affinché ulteriori risorse fossero destinate ai territori toscani colpiti dall'alluvione dello scorso novembre è andata a buon fine. Questi 67 milioni di euro in arrivo grazie a un emendamento al Pnrr sono una buona notizia per le famiglie e le imprese toscane. Come Lega, siamo soddisfatti di questo passo in avanti e ringraziamo in particolare il Mef e il ministro Giorgetti per il prezioso lavoro svolto 'dietro le quinte'. Ora confidiamo in un provvedimento ad hoc per la ricostruzione".

E' quanto dichiara Susanna Ceccardi (Lega). "Bene anche che il governo abbia chiesto alla Commissione europea di finanziare interventi per altri 67 milioni, attingendo al fondo di solidarietà - aggiunge l'europarlamentare toscana della Lega -. Un'istanza che per prima avevo portato all'attenzione della stessa Commissione tramite un'interrogazione che risale allo scorso 7 novembre, ribadita in un intervento in aula a Strasburgo. Ero e resto convinta, infatti, che anche l'Europa debba attivarsi concretamente e contribuire a ristorare i cittadini e le aziende toscane danneggiate".