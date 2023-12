>"Comprendiamo che il Presidente Giani sia un po' nervoso per il fatto che il payback possa essere un pericoloso boomerang per i conti della Sanità toscana, ma pensiamo sia inaccettabile che minacci apertamente querele sul tema dell'alluvione-afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega." "Una caduta di stile che la dice lunga di come sia affatto sicuro di poter chiudere i conti del 2023, senza dover fare un "bel" regalo di Natale ai toscani(ovvero aumentare le tasse) -prosegue il Consigliere." "Il viaggio a Roma dal Ministro Schillaci non ha portato alcuna certezza ed il tempo stringe; i nodi, caro Governatore, prima o poi vengono al pettine e l'annosa malagestione sanitaria è sotto gli occhi di tutti-precisa l'esponente leghista." "Quindi, eviti, per decenza e per il ruolo che ricopre, di minacciare chi lo critica e si faccia, magari, un doveroso esame di coscienza del suo complessivo operato in questi anni senza minacciare querele per imbavagliare l'opposizione.

Se intende trasportare in sede giudiziaria il rapporto tra maggioranza e opposizione, se ne assumera' la responsabilita' politica e se crede di usare la minaccia della querela per diventare immune dalle critiche sappia che con noi non funzionera' , conclude seccamente la rappresentante della Lega "