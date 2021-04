“La Sindaca Raggi ha provato a scaricare sulla province il problema dei nomadi predisponendo, lo scorso anno, un bando che affidava alla Comunità Rom alloggi in una serie di Comuni del Lazio. Il bando è scaduto, ma non si hanno notizie certe sull’esito della gara. Ho chiesto più volte al M5S, insieme ai colleghi del Centrodestra, di riferire in Commissione Trasparenza sulla faccenda, ma non abbiamo ricevuto chiarimenti. Il timore, fondato, è che la Raggi le proverà tutte per riversare una potenziale bomba sociale sugli altri sindaci del territorio. Magari a ridosso delle elezioni capitoline”.

Così, in una nota, Antonio Proietti, consigliere della Lega in Città Metropolitana di Roma e segretario politico Lega Provincia Roma Est.