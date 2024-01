>"Prendiamo atto della notizia che, finalmente, qualcosa si muova riguardo al progetto di un nuovo terminal all'aeroporto di Pisa-afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega." "Da anni, Toscana Aeroporti aveva pomposamente annunciato tale opera, ma solo ora, col beneplacito di Enac, si dovrebbe, dunque, partire-prosegue il Consigliere." "Usiamo non a caso il condizionale, perché, prima di festeggiare tale evento, vogliamo monitorare l'evolversi della questione e principalmente le reali tempistiche di avvio dei lavori e quanto occorrerà effettivamente per la loro conclusione-precisa l'esponente leghista." "La notizia è, quindi, confortante, ma conteniamo, al momento, l'euforia, auspicando che venga pienamente rispettato il cronoprogramma-sottolinea la rappresentante della Lega." "Lo scalo pisano è prioritario in Toscana e tutti gli sforzi devono essere, dunque, concentrati a renderlo sempre più competitivo ed attrattivo-conclude Elena Meini."