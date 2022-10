“Com’è noto -afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega-a Ponsacco - , si trova l’edificio Bellavista, meglio conosciuto come “Palazzo Rosa”. “Nel 2016-prosegue il Consigliere-tale stabile è stato individuato per ospitare alcune famiglie rom, provenienti dal campo nomadi “Oratoio” di Pisa, in fase di smantellamento perché abusivo. Dal momento del trasferimento dei predetti nuclei familiari - precisa l’esponente leghista - si sono verificati una serie di fatti incresciosi, più volte segnalati anche dai media. Negli ultimi tempi, stante l’immobilismo dell’amministrazione comunale è sorto il “Comitato Ponsacco Pacificata”, il quale ha evidenziato ulteriori episodi delinquenziali(oggi, una loro rappresentanza, presente davanti al Consiglio regionale, ha fornito le prove documentali di svariate denunce). La cronistoria della predetta struttura è, dunque, costellata da situazioni totalmente da stigmatizzare che, ovviamente, allarmano i ponsacchini. Recentemente il Tribunale ha disposto l’ordine di sfratto nei confronti delle oltre 50 famiglie che attualmente ci vivono. Per tutto questo - rileva e conclude il Consigliere - ho quindi predisposto un atto, la cui discussione in Commissione, è stata rinviata, perché prima si vuole ascoltare il Sindaco ponsacchino e l’Assessore regionale competente. Da parte nostra, pretenderemo che vengano doverosamente sentiti anche i cittadini riunitisi nel predetto Comitato”.-