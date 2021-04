"Abbiamo vaccinato (2 dosi) tra il 35 e il 40% degli +80. Fino a pochi giorni fa abbiamo usato tutte le dosi, ci si dice "correre correre" ma con che vaccino? con l'acqua minerale? Il problema non è lo 0,1 di furbi ma il fatto che il 70% non è stato vaccinato perché non ci sono i vaccini"

Così, a Radio 24, il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"Ora si è posto un tema AstraZeneca, prima ci avevano detto sotto i 65 anni, ora sopra i 60 anni - prosegue. Moderna e Pfizer? Non sono sufficienti. Quelle non utilizzate sono per i richiami, non ci sono dosi nei frigo non utilizzate. Non ci sono ritardi, solo pochi giorni fa abbiamo ricevuto più dosi"

E sui magistrati, dice: "Nel nostro piano vaccinale non c'è la vaccinazione ai magistrati, sono a Pescara c'è stato un piccolo errore. Si sta continuando - spiega - ad alimentare una caccia alle streghe sui magistrati vaccinati, una sbavatura solo a Pescara che non ha comportato nessun ritardo sugli anziani, non ha tolto il vaccino a nessuno. E sulla gestione Arcuri, aggiunge: "Ci promise oltre 200 vaccinatori, ne sono arrivati poco più di 50, con aghi e siringhe abbiamo fatto con le nostre farmacie, stiamo facendo quasi tutto con le nostre forze". Infine, sulla questione dei furbetti salta fila posta ieri dal premier Draghi, Marsilio commenta: "Non so chi dia queste informazioni a Draghi sulla questione del saltare la fila, ci sarà qualche episodio ma trasformare la campagna di vaccinazione come la campagna dei furbi non è giusto. La verità è che non ci sono vaccini" conclude.