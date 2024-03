“Il presidente Marsilio ha governato bene in questi 5 anni, ma soprattutto è stato eletto proprio in opposizione ai disastri che hanno combinato le sinistre in Abruzzo. L’esempio principale è la sanità che in quella regione era disastrata: con la presidenza Marsilio ci sono state 6mila500 assunzioni, 5mila in più di quante ve ne fossero nel 2019; sono stati spesi 76milioni per le liste d’attesa recuperando il 97% delle liste aggiuntive del Covid; sono stati destinati 60milioni di euro all’ospedale di Chieti, 120milioni per quello di Teramo, è stata avviata la realizzazione di due nuovi ospedali per 388milioni ad Avezzano, Vasto e Lanciano oltre alla nuova centrale operativa del 118 a L’Aquila. Se poi vogliamo analizzare l’’abruzzesità’ di Marsilio, è di famiglia abruzzese da sette generazioni, quindi sono polemiche che lasciano il tempo che trovano”.

Lo ha affermato a Radio Anch’io il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.