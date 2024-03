"Con D'amico può vincere l'Abruzzo dopo cinque anni di gestione di Marsilio che ha reso questa regione una provincia romana".

La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi durante un'iniziativa di campagna elettorale in Abruzzo

"Marsilio è uomo di fiducia di Giorgia Meloni, ma non ha portato alcun valore aggiunto per il territorio, anzi. Ogni volta che Meloni ha fatto una scelta contro questo territorio il presidente della regione invece di difendere i suoi cittadini ha piegato la testa.Basta pensare al fatto che il governo ha defininanziato i progetti del Pnrr già approvati e poi quei fondi che erano già degli abruzzesi , in prossimità del voto, sono stati rierogati. In pratica - sottolinea - un gioco delle tre carte".

"La vera emergenza in Abruzzo è la sanità. Nel 2022 - spiega - quattro abruzzesi su dieci hanno rinunciato a curarsi o si curano fuori regione, con enormi disagi. Ora bisogna cambiare passo con chi come D'Amico, da abruzzese, ha lavorato per i giovani e per il territorio e che sicuramente - conclude - non piegherà la testa al governo".