"In Abruzzo Forza Italia ha ottenuto un risultato importante, che in parte ci aspettavamo in virtù di quanto di buono abbiamo fatto in questi anni al governo della regione. Ma credo sia anche merito del nuovo corso di Forza Italia e di quello che ci ha lasciato in eredità il presidente Berlusconi, ovvero un posizionamento politico unico". Così Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia, in una intervista con Canale 81 Lazio. "Noi, unici in Italia - ha proseguito - facciamo parte della grande famiglia del Partito Popolare Europeo, siamo in grado di determinare le scelte dell'Europa e, in Italia, le nostre battaglie rappresentano le priorità dell'agenda di governo. Tutto questo credo che abbia portato a un rinnovato entusiasmo non solo nella nostra classe dirigente ma anche nei nostri elettori, che ci hanno dato fiducia incoraggiandoci a proseguire su questa strada. Siamo abituati a stare con i piedi per terra, ma non ci accontentiamo di questo risultato: vogliamo vincere in Basilicata e in Piemonte, riconfermando due nostri bravissimi governatori, e soprattutto superare la doppia cifra alle elezioni europee. Questo è il nostro obiettivo primario, sia perché era l'ultimo desiderio del Presidente Berlusconi, sia perché siamo convinti che più è forte Forza Italia in Europa e più potrà essere forte anche l'Italia". Per quanto riguarda i rapporti con la Lega, "non cerchiamo uno scontro o una competizione interna alla coalizione. Siamo alleati, abbiamo sottoscritto un programma elettorale comune che ci ha portato al governo del paese, grazie alla fiducia di milioni di cittadini italiani. Lavoriamo serenamente, con grande rispetto degli equilibri all'interno della coalizione. È chiaro che siamo partiti diversi, con sensibilità e priorità diverse, e noi cerchiamo di fare la nostra parte affinché le nostre battaglie siano in cima all'agenda di governo", ha concluso.

