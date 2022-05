“La Regione Campania ha completamente fallito il piano di risanamento ed eradicazione di infezioni da Brucellosi bufalina e Tubercolosi, varato nel 2019. Per questo chiediamo al ministro Speranza di intervenire al più presto, magari tramite la nomina di un commissario ad acta dotato dei più ampi poteri. Sono necessarie forti azioni a tutela della ‘Bufala Mediterranea Italiana’, patrimonio zootecnico unico per la sua importanza e di alto valore strategico per l’intera economia della Regione”. Lo dichiara Giovanna Petrenga, senatore di Fratelli d'Italia, che ha presenta un'interrogazione al ministro Speranza sul tema.