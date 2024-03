"Il sottosegretario Rixi ed alcuni esponenti della maggioranza di destra vanno in giro sbandierando di aver finalmente istituito le Zone logistiche semplificate. La verità è purtroppo ben altra. Il governo Meloni ha approvato soltanto un Dpcm in cui si ridefiniscono le regole per le Zls, dopo che il ministro Fitto ha fatto perdere ai territori un anno e mezzo di tempo e opportunità di sviluppo per dare il via ad un regolamento le cui basi erano già impostate. Tra l'altro, questa scelta, creerà solo problemi a tutte quelle regioni che avevano già presentato i loro progetti e che ora dovranno riscriverli allineandosi alle nuove regole stabilite dall'esecutivo. Ma l'errore più grande è quello di voler centralizzare una materia che invece deve necessariamente essere condivisa con i territori. Ancora un errore da matita rossa, dunque, da parte della maggioranza di destra e del governo".

Lo dichiarano il capogruppo in commissione Ambiente alla Camera, Marco Simiani, la vicepresidente del Gruppo Pd, Valentina Ghio, e la deputata democratica della commissione Trasporti, Ouidad Bakkali.