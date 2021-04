"Io non ne faccio una cosa personale, pongo un tema politico: sono il primo presidente della regione Lazio eletto per due volte, voglio portare la mia gente fuori da questo incubo, sono stato eletto per servire la mia comunita' e non si puo' dire a cuor leggero, durante la campagna vaccinale, si fa un'altra scelta. Poi sono convinto che le persone in campo per le primarie sono molto competitive e le piu' credibili per far voltare pagina a questa citta'". Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Rainews24, parlando delle ipotesi di una sua candidatura alle prossime elezioni amministrative per il Campidoglio. "Le primarie e le candidature in campo - ha aggiunto - sono piu' che credibili per salvare Roma, poi io faccio il presidente della regione, mi auguro che cresca la consapevolezza in tutti di questa cosa. Poi mi fa piacere che si riconosca il lavoro fatto fino ad oggi".