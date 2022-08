"La lotta alle disuguaglianze e per una vera sostenibilità ambientale passa per la sconfitta delle destre, evitando un governo Meloni. È importante fare di tutto affinché tutta la sinistra e gli ambientalisti siano uniti in questo obiettivo. In coerenza con questa sfida è importante anche da parte nostra dare dei segnali chiari e sono certo che questa è la strada che si seguirà". Lo dichiara Nicola Zingaretti, governatore del Lazio.