"Era doveroso oggi esser vicini a coloro che stanno vaccinando, per dare un segnale che le vaccinazioni non si fermano. A Pasqua e Pasquetta faremo circa 50mila nuove somministrazioni. I dati cominciano ad essere positivi e confermano che il vaccino funziona ed e l'arma più importante per sconfiggere virus". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti oggi in visita all'hub vaccinale alla Nuvola all'Eur.