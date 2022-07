Nicola Zingaretti, esponente Pd nonché Presidente della Regione Lazio, intervistato alla Festa dell'Unita di Roma, si è così espresso. "La nostra democrazia è a rischio e anche questo è il motivo per cui dobbiamo vincere queste elezioni. La Costituzione è un programma da realizzare e se non lo farà il Pd nessuno si impegnerà per realizzarlo". Certamente "non i partiti personalisti, e nemmeno la destra nazionalista. I valori della Costituzione noi li realizzeremo. Sta scritto nella Costituzione che non si può pagare un lavoratore come si fa in Italia. Perché è schiavitù: serve il reddito minimo".