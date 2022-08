“Enrico Letta, capolista del Pd, ieri è passato per Vicenza, ma ha accuratamente evitato un confronto sul tema della tutela del risparmio. Avrebbe dovuto spiegare ai vicentini, e a tutti i veneti, perché lo Stato ha investito tanti miliardi per salvare il Monte dei Paschi di Siena e lasciato fallire invece Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca". Lo ha affermato Pierantonio Zanettin, capolista al Senato di Forza Italia nel collegio del Veneto occidentale. "Avrebbe dovuto spiegare perché alle popolari venete venne imposta per legge nel 2016 la trasformazione in Spa ed un aumento di capitale, in condizioni di mercato del tutto avverse" aggiunge.