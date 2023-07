"PatrickZaki trascinato in carcere è un’ingiustizia vergognosa. #Egitto è una dittatura senza scrupoli, piace al #governoMeloni che continua a farci affari. Fino a quando #AlSisi non libererà Zaki e non farà processare gli assassini di #Regeni interrompere ogni rapporto economico". Lo scrive su Twitter Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana.