"In Veneto abbiamo avuto un'estate strepitosa, superando anche i livelli del 2019. Poi e' tornata la pandemia e la paura e ora non ce la stiamo passando bene. Siamo preoccupati per la montagna veneta dove si registra un forte calo prenotazioni, perché la gente ha paura di risultare positiva e di restare in quarantena". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. "Serve un salto di qualità" nella gestione della pandemia, "perché se cercassimo qualsiasi altro virus troveremmo molti positivi", ha aggiunto.