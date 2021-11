“Intanto c’è da dire che verosimilmente, se continuerà così, tutta Italia, o quasi, passerà al giallo nelle prossime settimane. Poi da un lato c’è la partita del Super Green pass che dovrebbe quantomeno blindare e scongiurare la chiusura di quelle che sono le zone arancioni, che prevederebbero, appunto, la chiusura dei confini comunali e di molte attività come bar e ristoranti. E dall’altro lato, invece, la strategia è quella di vaccinare, e vedo di buon grado che ci sia questa giornata, sembra sia domani, che prevede delle azioni vaccinali importanti. Peraltro noi siamo già in cima rispetto alla quota che ci verrà attribuita mercoledì: nel bollettino delle ultime ventiquattro ore abbiamo un buon bilancio perché abbiamo somministrato oltre 31mila vaccini”. Lo ha detto a Sky TG24 Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ospite di ‘Start’, rispondendo alla domanda su quali siano le ulteriori indicazioni che le Regioni stanno portando sul tavolo del Governo per fronteggiare questa quarta ondata. “Ovviamente - ha sottolineato - l’appello ai cittadini è di andare a farsi vaccinare. A chi non ha fatto la prima dose chiedo di valutarla fino in fondo, invece chi ha fatto entrambe le dosi non attenda a prenotarsi per il richiamo”. “Devo dire - ha concluso - che in Veneto negli ultimi giorni c’è stato un incremento importante di prime somministrazioni e consideriamo che su queste, da oggi, nella nostra Regione, ci sarà l’accesso diretto per cui non servirà neanche la prenotazione”.

“I 209 miliardi del Pnrr probabilmente saranno veramente l’ultima grande opportunità di questo Paese. Rappresentano l’ultimo treno che passerà. Dobbiamo fare in modo di mettere a terra gli investimenti, di far sì che facciano leva economica, finanziaria, che creino Pil, ma che diano anche occupazione. E’ un’occasione per dare una visione di modernità, una visione rinascimentale se a fianco a questo ci mettessimo anche una riforma istituzionale importante, abbandonando questa medievalità del centralismo per pensare a qualcosa che sia, appunto, più, rinascimentale, rappresentata dal federalismo, dall’autonomia, e che del resto già molti dei nostri vicini di casa hanno già adottato”. Lo ha detto a Sky TG24 Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ospite di ‘Start’. “Quindi - ha proseguito - direi che il Pnrr può rappresentare davvero una grande opportunità per la digitalizzazione del Paese, per i giovani e la loro occupazione, per la transizione ecologica. Come Regione abbiamo lanciato questo progetto di Venezia capitale della sostenibilità, e ci crediamo fino in fondo. Pensiamo che l’idrogeno sia un’opportunità, che i treni in Veneto possano anche, in futuro, avere come carburante l’idrogeno. Dobbiamo pensare, insomma, che questo è un mondo che sta cambiando pelle, perché comunque è arrivato il big bang che te la fa cambiare, ovvero il Covid: se non ci fosse stato questo virus oggi non saremmo qui a parlare di Pnrr, di grandi scelte strategiche, e di molti altri aspetti che, comunque, questa malattia ci ha imposto”.