"Giuseppe Conte" riguardo l'autonomia regionale "Ha ballato una rumba senza precedenti. Nel 2018 ha detto che ci saremmo arrivati per i primi mesi del 2019. Poi, in quei primi mesi, Luigi Di Maio ha detto che ci volevano approfondimenti. Ma noi, i compiti, li avevamo fatti fino in fondo. Ma anche il Pd è stato increscioso". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. "Sembra che l'Enrico Letta che oggi viene in Veneto per parlare di autonomia - continua Zaia - non appartenga a quel Pd che, al governo, ha impugnato il nostro referendum davanti alla Corte costituzionale. Non pago, quando la Consulta ci ha dato ragione e dichiarato il referendum ammissibile, il centrosinistra di governo ci ha imposto di pagare le forze dell'ordine ai seggi. E per finire, ci ha vietato l'uso delle tessere elettorali al referendum".

