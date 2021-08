Il reddito di cittadinanza? ''Non è una novità italiana, in altri paesi esiste. Però, abbiamo capito che così come è stato introdotto, ha consentito ad alcuni di lucrare a carico della comunità senza effetti vistosi sull'occupazione: difficile trovare lavoro guardando la tv. La strada era la defiscalizzazione delle assunzioni, con qualche misura per evitare i turn over di opportunità''. Lo dice presidente della Regione Veneto Luca Zaia in un'intervista al 'Corriere della Sera'.