"Se Draghi dovesse andare al Quirinale si apre uno scenario non poco preoccupante a livello nazionale perché comunque ci vuole un nuovo governo".

Sono le parole del governatore della regione Veneto, Luca Zaia, a Oggi è un altro giorno su Rai 1.

"Siamo convocati per il 24 di gennaio alle 15, per la prima votazione. Cercheremo di capire intanto se Draghi se sarà candidato, perché questo non l'abbiamo ancora capito. Dopodiché, il Parlamento è sovrano" ha dichiarato Zaia, che su un eventuale voto anticipato ha aggiunto: "In questa fase, in piena pandemia, andare al voto non mi sembra che sia la migliore delle soluzioni".