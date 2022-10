"Esprimo un augurio di buon lavoro a tutti i nuovi nominati e, in particolare, ai neo ministri veneti". Lo afferma il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, dopo il giuramento e l'insediamento del nuovo Governo. "Ci aspettano grosse sfide - aggiunge -, sfide importanti che sono quelle dell'economia, di questa congiuntura negativa che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Spero che questo sia il dossier numero uno da affrontare in maniera urgente, altrimenti ci sarà il rischio di più serrande abbassate e di un sempre maggior numero crescente di disoccupati". "Le sfide locali per il Veneto sono importanti come lo è, ad esempio, l'autonomia - prosegue Zaia - , che rimane per noi la madre di tutte le battaglie e resta un progetto assolutamente in linea con la Costituzione. Sono convinto che questo Governo non possa che dare risposta a tutte quelle realtà, da nord a sud, che chiedono l'autonomia, in particolar modo a chi ha fatto il referendum come abbiamo fatto noi".