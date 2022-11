A Non Stop News il governatore del Veneto Luca Zaia presenta il suo nuovo libro “I pessimisti non fanno fortuna” e si esprime sull’operato del governo e su temi etici come fine vita e omosessualità.

“Il libro parla dei giovani, della guerra, dell’ambiente. Parlo di progettualità, di temi etici come la sessualità e il fine vita. Ci sono dei temi di cui non dovremmo più occuparci perché non sono problemi e avremmo dovuto già risolverli. Un tema come l’omosessualità non possiamo trattarlo come un problema perché la patologia è l’omofobia e non l’omosessualità. Dovremmo occuparci di altri problemi. I temi che riguardano le coscienze e le libertà personali devono avere il massimo rispetto. I fondamentalismi esistono sia a destra che a sinistra ed è per questo che vanno rispettate le libertà individuali”, racconta Luca Zaia ai microfoni di RTL 102.5.

Zaia si esprime anche sulle adozioni da parte di coppie omosessuali: “Vanno rispettate le libertà individuali ma le adozioni sono un tema diverso perché coinvolge un altro soggetto che è il bambino. Quindi non stiamo più parlando di libertà individuali e la mia personale posizione è di non favorire le adozioni”.

Sull’operato del governo Zaia dichiara: “Risposta coerente del Governo agli impegni presi. C’è un programma da rispettare e lo stiamo seguendo. Come scrivo anche nel mio libro siamo in una congiuntura negativa, ci sono stati due eventi negativi come il Covid e la guerra in Ucraina che hanno creato disordine sociale e un cambio di passo storico. Quindi questa partenza del Governo che rispetta gli impegni con gli italiani è fondamentale”.

Su Meloni e Salvini il governatore del Veneto aggiunge: “Il vicepremier Salvini è anche segretario della Lega, ha quindi due soggetti sociali di cui occuparsi: risolvere i problemi dei cittadini e occuparsi del partito. Ognuno si occupa delle sue competenze”.

Infine, a Non Stop News, Zaia parla anche di autonomia: “L’autonomia è prevista dalla costituzione. Prendiamo atto che abbiamo una costituzione repubblicana che prevede l’autonomia. Chi vuole più autonomia chiederà allo Stato di gestire meno competenze sul suo territorio senza togliere nulla a nessuno”.